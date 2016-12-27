Irpinia: Partito Democratico, congresso provinciale a Marzo
#Irpinianotizia – Da quanto si apprende da voci e fonti provenienti direttamente da via Tagliamento, il tanto atteso, e allo stesso tempo temuto congresso del Partito Democratico irpino dovrebbe tenersi la prima settimana di Marzo 2017. Congresso che sancirà almeno per i prossimi anni la linea da tenere sul piano politico nei vari livelli istituzionali locali, enti di servizio compresi. Infatti da quanto il Pd non ha piu’ un segretario né provinciale e né cittadino, il partito ha avuto piu’ linee politiche che in molti casi hanno portato a sconfitte sonore, come nelle amministrative del Giugno scorso e allo stesso passaggio referendario le cose sono andate male in città e nei comuni. Lo stesso ruolo svolto dal “Direttorio” non ha prodotto risultati soddisfacenti, anzi è di sicuro aumentata la conflittualità tra i gruppi e la competizione tra i vari leader locali determinando la stasi del partito sul versante dei programmi e dei progetti per la nostra provincia e per le nuove generazioni che sono sempre piu’ in massa costrette ad emigrare per trovare lavoro e speranza. Ritornando al Congresso, con ogni probabilità ci saranno tre anime a sfidarsi per conquistare la segreteria e la presidenza. Di sicuro la corrente dell’onorevole Rosetta D’Amelio presenterà un nome in campo (Vanni Chieffo sembra essere il favorito) forte anche del successo ottenuto dal gruppo dameliano alle ultime elezioni provinciali ad Avellino, e di sicuro almeno al momento questa corrente sembra essere la piu’ forte sotto il profilo dei numeri degli amministratori e degli iscritti. Un secondo gruppo in campo è quello dell’onorevole Luigi Famiglietti che dovrebbe puntare su Beniamino Palmieri attuale primo cittadino di Frigento già candidato alle scorse elezioni regionali per la lista del Pd. Ovviamente questa candidatura avrebbe bisogno di un accordo con il gruppo dell’ex Senatore Enzo De Luca, anche se non si esclude un intesa di quest’ultimo con Rosetta D’Amelio che in caso di candidatura ed elezione alla Camera dei Deputati lascerebbe il posto di consigliere regionale proprio a De Luca. Su questo versante occorre verificare anche la posizione dell’onorevole Valentina Paris e dell’ex segretario provinciale Carmine De Blasio entrambi in cerca di accordi in vista della fase congressuale. Infine un terzo gruppo pronto a scendere in campo è quello che fa riferimento a Francesco Todisco già candidato alla segretaria del partito nel 2013, questa volta però Todisco non avrà l’appoggio della Paris e della consigliere Nadia Arace che ha aderito sin da tempo al partito di Pippo Civati. Ancora poco chiara invece la pozione del consigliere regionale il Dottore Carlo Iannace e di Franco Ricciardi.
