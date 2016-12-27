Home Sport Giovedi la presentazione del Trofeo Nazionale Terra d'Irpinia under 15

di Redazione 27/12/2016

Giovedi la presentazione ufficiale del Trofeo Nazionale under 15 Terra d'Irpinia. L’Associazione Asd Vis Montorese, in collaborazione con il gruppo Taccone, HS Company e MPS organizza, il 1° Torneo Nazionale di calcio“TROFEO TERRA D’IRPINIA” un torneo di calcio dedicato agli under 15 a cui parteciperanno i Club di Serie A, B e Lega Pro. Vivaci e scattanti squadre composte dai numerosi piccoli atleti under 15 dei diversi club calcistici, si incontreranno sul campo di calcio per dar vita ad un’accattivante sfida all’insegna della sana competizione sportiva. Il torneo nasce per sviluppare e rafforzare il rapporto tra i giovani e l’ambiente calcistico, con l’augurio che l’iniziativa si allarghi e si sviluppi coinvolgendo le altre società sportive. Il presidente della Vis Montorese Stefano Bisogno , ha voluto promuovere l’iniziativa per incentivare sempre più i giovani al mondo sportivo proiettandoli nel mondo calcistico professionistico, “investire sui giovani per il domani”. All’iniziativa hanno aderito i club del Bari fc, Napoli fc, Us Avellino, Modena, Juve Stabia e una rappresentativa della Vis Montorese. Il torneo si svolgerà il 3 e 4 gennaio 2017 presso lo Stadio Partenio Lombardi in Avellino. L’ingresso al campo sportivo è gratuito e aperto a tutti. Programma Gare 03/01/2017 Ore 9.00 Trasferimento presso stadio Partenio Adriano Lombardi e inizio gare Ore 10:00 inizio gare girone A Ore 15:00 inizio gare girone B. 04/01/2017 Ore 10:00 inizio finale V e VI posto Ore 11:00 finale III e IV posto, Ore 12:00 finale I e II posto. Ore 13:30 Premiazione e Saluti.