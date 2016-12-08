Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

PD, D'Amelio: "presto in aula legge politiche giovanili"

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
PD, D'Amelio:
"Sono molto soddisfatta per l'approvazione in VI Commissione Consiliare "Cultura e Politiche Sociali" del disegno di legge "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani". E' un provvedimento al quale tengo molto perché da anni si attende una legge quadro sulle politiche giovanili in Campania. Non a caso, a inizio legislatura, ho presentato una proposta di legge in materia e ho assunto l'impegno di garantirne un iter veloce". Così la presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D'Amelio, commenta l'approvazione del provvedimento che deve passare ora all'esame dell'assemblea. "Il testo approvato oggi - ricorda D'Amelio - è il frutto del lavoro congiunto di Consiglio e Giunta e della sintesi della proposta elaborata dall'assessore Angioli e di quella presentata in commissione di cui sono stata prima firmataria. Il nostro obiettivo è finalmente puntare e investire sulle giovani generazioni, ponendo al centro le loro domande, bisogni, aspettative, favorendo strumenti di partecipazione attiva e di rappresentanza dei giovani ai processi decisionali. E' dunque una legislazione quadro al servizio dei giovani quale leva e risorsa per il futuro". "Ora - conclude la presidente - il mio impegno è quello di portare il provvedimento al più presto in Aula per la definitiva approvazione".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Povertà: rovistando tra i rifiuti in pieno giorno

Articolo Successivo

Scandone: vittoria agevole in Champions League, 85-61 al Mega Leaks

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

02/11/2018

Avellino/Verso le amministrative: Centrosinistra unito sull'Avvocato Pizza

Avellino/Verso le amministrative: Centrosinistra unito sull'Avvocato Pizza

10/05/2018

Amministrative Avellino 2018: centro destra tra Benigni e D'Ercole.

Amministrative Avellino 2018: centro destra tra Benigni e D'Ercole.

03/04/2018