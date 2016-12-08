Home Politica PD, D'Amelio: "presto in aula legge politiche giovanili"

PD, D'Amelio: "presto in aula legge politiche giovanili"

di Redazione 08/12/2016

"Sono molto soddisfatta per l'approvazione in VI Commissione Consiliare "Cultura e Politiche Sociali" del disegno di legge "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani". E' un provvedimento al quale tengo molto perché da anni si attende una legge quadro sulle politiche giovanili in Campania. Non a caso, a inizio legislatura, ho presentato una proposta di legge in materia e ho assunto l'impegno di garantirne un iter veloce". Così la presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D'Amelio, commenta l'approvazione del provvedimento che deve passare ora all'esame dell'assemblea. "Il testo approvato oggi - ricorda D'Amelio - è il frutto del lavoro congiunto di Consiglio e Giunta e della sintesi della proposta elaborata dall'assessore Angioli e di quella presentata in commissione di cui sono stata prima firmataria. Il nostro obiettivo è finalmente puntare e investire sulle giovani generazioni, ponendo al centro le loro domande, bisogni, aspettative, favorendo strumenti di partecipazione attiva e di rappresentanza dei giovani ai processi decisionali. E' dunque una legislazione quadro al servizio dei giovani quale leva e risorsa per il futuro". "Ora - conclude la presidente - il mio impegno è quello di portare il provvedimento al più presto in Aula per la definitiva approvazione".