Home Dai Comuni Il prefetto di Avellino consegna ai montoresi due onorificenze

Il prefetto di Avellino consegna ai montoresi due onorificenze

di Redazione 03/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono state consegnate ieri durante le celebrazioni del 71° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, ad Avellino con una sobria cerimonia, due onorificenze a due cittadini montoresi Serafino Antonio classe 1909, figlio di uno dei deportati che ha combattuto con il 260° reggimento fanteria durante il conflitto mondiale, testimone e vittima nei campi di concentramento nazisti e a Cappa Antonio classe 1916 che ha combattuto con la 1°brigata mobile dei Carabinieri anche lui deportato. Le medaglie sono state consegnate ai figli Serafino Antonio e Cappa Anna Maria dal prefetto di Avellino alla presenza del Sindaco di Mario Bianchino l'assessore Raffaele Guariniello e il vice-comandante dei vigili Paradiso.