Il Natale arriva anche ad Avellino, tra artisti circensi, musica Rock e degustazioni

di Redazione 16/12/2016

“Avellino Ex Post”: domani artisti circensi lungo il Corso e poi “Led Zeppolin”, zeppole di Natale a go go. Dalle 20 suona la Montemaranese nel centro storico accompagnata dalla degustazione di vino e prodotti tipici Artisti circensi, musica rock, degustazione delle zeppole di Natale, degustazioni e assaggi di vino, insieme all’intramontabile montemaranese nel centro storico. Si annuncia un fine settimana ricco di eventi per “Avellino ex Post”. Si parte domani, sabato 17 dicembre, lungo Corso Vittorio Emanuele. Ale 18, sarà la volta di “Che circhi”: artisti circensi si esibiranno in uno spettacolo di street art. Alle 18.30 tocca a “Led Zeppolin”, sempre al Corso. Appuntamento con la musica rock e degustazione delle “zeppole ‘ e Natale”, a base di pasta cresciuta, baccalà e alici. Alle 20, “Avellino Ex Post” si sposterà nel centro storico: degustazioni davanti ai locali e musica con gli Almasonida e la “Montemaranese”. “Tipicittà” sarà replicato anche domenica, sempre nel centro storico e sempre a partire dalle 20.