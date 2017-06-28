Il 2 luglio "L'aperitivo IN giardino" per presentare l'edizione 2017 di Cena in Bianco Montoro
di Redazione
28/06/2017
L'appuntamento più atteso dell'estate 2017 avrà quest'anno una frizzante anteprima. Cena in Bianco Montoro aprirà ufficialmente le iscrizioni con un crowdfunding il 2 luglio presso la splendida struttura del "B&B Lavanda e Merletti Maison de Charme". "L'aperitivo IN giardino" sarà ovviamente l'occasione per conoscere le novità di questa estate sorseggiando un drink e degustando pietanze e stuzzichini ( previa prenotazione ). Verranno presentati i Partners dell'Evento e durante la serata verrà proiettato in anteprima il video promo di questa edizione 2017 di Cena in Bianco Montoro prodotto in collaborazione con Infinity Studio Fotografico. Buona musica e tanta convivialità con un Dress Code white ma non obbligatorio per una serata magica in stile Cena in Bianco. Cena in Bianco Montoro è un evento COMPLETAMENTE GRATUITO da qui la necessità del crowdfunding e la ricerca di partners che ne permettano la realizzazione. Ma che cos'è Cena in Bianco? Potete immaginarlo come un picnic di strada... Un Evento nato e realizzato tra vicoli e cortili, col fine di stare insieme, cucinare e apparecchiare... niente plastica, niente usa e getta, sì invece a ceramica, vetro ed acciaio ed alla fantasia. Candele, vasi, candelabri, composizioni floreali per rendere unico ogni tavolo. Tutto completamente bianco, unica eccezione le posate in acciaio. Il cibo portato ovviamente da casa, come nella migliore tradizione della scampagnata all’Italiana ed alla fine ognuno raccoglie e porta via tutto, compresi i rifiuti, nel pieno rispetto della location. Il resto lo farà l’atmosfera magica che si crea ad ogni Cena in Bianco quando cala la sera, parte lo sventolio dei fazzoletti che è il segnale convenuto, la convivialità diviene Regina e la luce del Bianco strega i sensi… L'appuntamento è quindi fissato per il 2 luglio a partire dalle ore 19:00 con "L'aperitivo IN giardino" presso "B&B Lavanda e Merletti Maison de Charme" via Maggiore Vincenzo Citro n 22 San Bartolomeo di Montoro, Avellino. Per info e prenotazioni 3471974241 https://www.facebook.com/
cenainbiancomontoro/
www.torchiati.it
Articolo Precedente
Forino, gli sequestrano Auto senza assicurazione: proprietario la taglia a pezzi!
Articolo Successivo
Avellino Calcio, Marchizza va al Sassuolo? Pronte le alternative