Forino, gli sequestrano Auto senza assicurazione: proprietario la taglia a pezzi!

di Redazione 29/06/2017

Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano a seguito di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore dott. Rosario Cantelmo, un cittadino del posto per sottrazioni di cose sottoposte a sequestro e violazione dei doveri inerenti la custodia di cose sequestrate. In particolare i militari della dipendente Aliquota Radiomobile del Nor, nel corso di un sevizio di controllo alla circolazione stradale, fermavano un cittadino 56enne del posto, alla guida di una autovettura, che da successivi accertamenti, risultava sprovvista di polizza assicurativa. I militari operanti provvedevano pertanto al sequestro del veicolo e ad affidarlo in custodia giudiziale allo stesso proprietario. Nei giorni scorsi, tuttavia i Carabinieri avevano modo di accertare che il proprietario del mezzo, anziché custodire come prescritto l’autovettura, probabilmente in un gesto d’ira e per sottrarla all’ulteriore provvedimento di confisca, aveva provveduto a tagliare a pezzi la macchina e ad affidare ad una ditta per la raccolta del ferro i rottami. Il soggetto pertanto veniva denunciato all’ Autorità Giudiziaria.