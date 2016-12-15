Caricamento...

I Vaskom live ad Avellino, ospiti dell'Olympus Pub

Redazione Avatar

di Redazione

15/12/2016

La nota tribute band Vaskom scalderà il pubblico dell'Olympus Pub di Flumeri (AV) con tutti i brani più rappresentativi del cantautore emiliano

Domenica 18 Dicembre, l'Olympus disco pub, in collaborazione con Periferica Konnection, ospiterà uno dei tributi più forti della Campania. I Vaskom, tributo a Vasco Rossi per eccellenza, percorreranno, in una serata indimenticabile, tutti i pezzi più belli e famosi del buon vecchio Blasco.

Si tratta di una tribute band nata in campania nel 1999 in seguito alla partecipazione, e conseguente vittoria, della trasmissione andata in onda su Canale 5: "MOMENTI DI GLORIA", un Talent Show condotto da Mike Bongiorno in cui i partecipanti re-interpretavano le canzoni dei loro idoli musicali.

I Vaskom sono composti da: Matt Esposito (Batteria), Michele Masullo (Basso e cori), Enrico Leo (Tastiere, cori e programmazioni), Vincenzo Manzi e Fabrizio Ruotolo (Chitarre), Roberto Senatore (Voce).

