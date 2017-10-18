Home Dai Comuni I garanti dei detenuti Mele e Ciambriello incontrano i magistrati di sorveglianza irpini

I garanti dei detenuti Mele e Ciambriello incontrano i magistrati di sorveglianza irpini

di Redazione 18/10/2017

Si è tenuto oggi l’incontro presso l’ufficio della presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli tra il Garante dei Detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello, il Garante provinciale dei detenuti di Avellino, Carlo Mele con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia e i magistrati di sorveglianza per la provincia di Avellino (carcere di Bellizzi Irpino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi) Bove, Spinelli e Bottoni. L’incontro richiesto dal garante provinciale di Avellino, ha posto in essere diverse criticità legate alla modalità di trattamento previsto dall’art 'art. 30-ter, dell’istituto dei permessi premio, finalizzati all’ umanizzazione della pena e all’individualizzazione dello stesso. Sulla questione trattamentale degli istituti penitenziari irpini, per i due garanti Mele e Ciambriello: “l’incontro con i magistrati di sorveglianza è stato proficuo, sulla valenza premiale dell'istituto ed il suo essere si è divenuti a una maggiore condivisione con gli operatori dell’area pedagogica sugli aspetti positivi e critici dell’osservazione del trattamento penitenziario. Siamo grati alla presidente Pangia di aver accetto l’invito e aver promosso l’incontro sulle diverse problematiche della popolazione carceraria ”.