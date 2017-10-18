Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

I garanti dei detenuti Mele e Ciambriello incontrano i magistrati di sorveglianza irpini

Redazione Avatar

di Redazione

18/10/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
I garanti dei detenuti Mele e Ciambriello incontrano i magistrati di sorveglianza irpini
Si è tenuto oggi l’incontro presso l’ufficio della presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli tra il Garante dei Detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello, il Garante provinciale dei detenuti di Avellino, Carlo Mele con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia e i magistrati di sorveglianza per la provincia di Avellino (carcere di Bellizzi Irpino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi) Bove, Spinelli e Bottoni. L’incontro richiesto dal garante provinciale di Avellino, ha posto in essere diverse criticità legate alla modalità di trattamento previsto dall’art 'art. 30-ter, dell’istituto dei permessi premio, finalizzati all’ umanizzazione della pena e all’individualizzazione dello stesso. Sulla questione trattamentale degli istituti penitenziari irpini, per i due garanti Mele e Ciambriello: “l’incontro con i magistrati di sorveglianza è stato proficuo, sulla valenza premiale dell'istituto ed il suo essere si è divenuti a una maggiore condivisione con gli operatori dell’area pedagogica sugli aspetti positivi e critici dell’osservazione del trattamento penitenziario. Siamo grati alla presidente Pangia di aver accetto l’invito e aver promosso l’incontro sulle diverse problematiche della popolazione carceraria ”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Convegno "Montoro Felix", interverrà Franco Alfieri

Articolo Successivo

Tutto pronto per i due giorni del concorso Internazionale di arte e poesia “AVELLINO IN VERSI”, edizione 2017

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018