Convegno "Montoro Felix", interverrà Franco Alfieri

di Redazione

19/10/2017

Sabato 21 ottobre il consigliere del presidente della Regione Campania, Franco Alfieri interverrà a Montoro al convegno promosso dal progetto regionale finanziato dai fondi Poc "Montoro Felix" , nell'ambito delle azioni volte alla promozione e sviluppo del territorio dei Beni e dei Siti culturali della Campania. L'iniziativa si terrà presso l'aula Magna dell' I.S.I.S.S. G. RONCA alla frazione Piano. Interverranno Lucia Ranieri, dirigente scolastico; Enzo Pecoraro assessore allo sviluppo della città di Montoro; Oreste La Stella presidente della camera di commercio di Avellino; le conclusioni saranno affidate al sindaco della città di Montoro  Mario Bianchino .  
