Grottolella, rilevamento abbandono di rifiuti, possibile presenza di Eternit, intervento associazione E.A.V.V.

di Redazione 26/03/2017

Grottolella - Nella giornata di sabato 25 marzo attraverso un attento sopralluogo effettuato da Enrico Russo Presidente dell’associazione E.A.V.V., in via Dante Alighieri nel comune di Grottolella, sono stati ritrovati lungo quasi tutta la sopra citata via, numerosi sacchi di spazzatura contenente ogni genere di rifiuti, dalla plastica, ai materassi, mattoni, plastica varia e tanto altro. Il tutto configura un vero e proprio abbandono di rifiuti, una parte di essi presenti sul suolo pubblico, altre parte in terreni di proprietà privata. Si sospetta che i rifiuti siano presenti da molto tempo, e il pericolo di eternit si fa veramente concreto, destando forte preoccupazione agli abitanti del luogo, visto che la via dove sono stati ritrovati rifiuti collega la frazione Taverna del Monaco alla frazione Tropeani, e dove vi abitano numerose famiglie e dove ci sono diversi terreni destinati ad attività agricola. Dalle prime indiscrezioni e emerge che i cittadini del luogo avevano già da tempo in maniera informale segnalato la problematica ad amministratori del Comune , ma fino ad oggi nessuna decisione è stata adottata dal comune di Grottolella. “Dai primi rilievi che abbiamo effettuato, la situazione è terribile, nel senso che lungo la strada sono stati abbandonati tanti rifiuti, i quali se non rimossi velocemente possono portare danni irreparabili per l’ambiente e per i residenti della zona. Come associazione e come guardie ambientali segnaleremo la problematica agli organi competente e ci aspettiamo la massima attenzione dalla istituzioni come il Comune e lo stesso Prefetto perché con la salute dei cittadini non si scherza assolutamente, occorre che gli enti preposti agiscano con tempestività prima che sia troppo tardi, perché bisogna fare le verifiche per stabilire la presenza o meno di Eternit- Amianto all’interno dei sacchi di spazzatura. Occorre dunque un intervento pronto e deciso degli enti preposti”- è quanto dichiarato da Enrico Russo in merito al ritrovamento dei sacchi di spazzatura. I cittadini di Tropeani si aspettano ora una risposta immediata dall’ente comune per risolvere la problematica che da troppo tempo non fa dormire di notte i cittadini della frazione, e si spera che l’intervento provvidenziale della associazione ambientale E.A.V.V. possa fungere da monito e da deterrente per contrastare il grave fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio grottolellese.