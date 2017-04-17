Caricamento...

Gli antichi Canti al Santuario dell'Incoronata

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2017

Tornano gli antichi Canti di devozione e la musica delle tradizioni popolari in onore della Madonna dell'Incoronata a Torchiati di Montoro martedì 18 aprile.
Il programma religioso prevede una Santa Messa ogni ora circa a partire dalle ore 07:00 al Santuario e la Santa Messa alle 09:30 nella Chiesa di Santa Maria di Loreto a Torchiati da dove muoverà la tradizionale e devota Processione fino su al Santuario dell'Incoronata. Un antica prova di fede e devozione tra le più antiche di tutta la Campania.
Quest'anno grazie alla partecipazione dei Tammurriarè di Valerio Ricciardelli ed ai Bell&Buon l'antica tradizione di canti e balli di un tempo tornerà a risuonare al Santuario dalle ore 15:00 del pomeriggio.
Canti antichi di devozione alla Madonna, canti e balli popolari della tradizione, un salto indietro nel tempo alla ricerca di quel legame e di quelle atmosfere che vivevano gli antichi pellegrini che da ogni dove muovevano verso il Santuario dell'Incoronata di Torchiati ogni martedì dopo Pasqua.
