Gli antichi Canti al Santuario dell'Incoronata

Tornano gli antichi Canti di devozione e la musica delle tradizioni popolari in onore della Madonna dell'Incoronata a Torchiati di Montoro martedì 18 aprile.

Tornano gli antichi Canti di devozione e la musica delle tradizioni popolari in onore della Madonna dell'Incoronata a Torchiati di Montoro martedì 18 aprile.