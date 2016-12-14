Home Dai Comuni Avellino Expost giovedì accende la città capoluogo

di Redazione 14/12/2016

Avellino ex post. 31 casette più la casa di Babbo Natale, ecco il villaggio del gusto; luminarie di vario genere lungo tutto il Corso ed altre 12 strade del capoluogo irpino ed un grande albero di Natale in Piazza Libertà. Pronto ad “accendersi” il Natale ad Avellino, entra nel vivo il programma “Avellino Expost: la tradizione del futuro”. La partenza è prevista, in grande stile, per giovedì 15 dicembre, alle 17. Taglio del nastro ufficiale per le casette, le luci e l’albero. Lungo il Corso Vittorio Emanuele, sarà possibile trovare stand dei prodotti tipici irpini che si potranno acquistare e degustare. Spazio dunque al vino irpino, all’olio, alla frutta secca, alle castagne, ai salumi, ai formaggi. In attesa del “botto”, domani sera – mercoledì 14 dicembre - “Sweet Lu Olutosin Gospel” nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Inizio previsto alle 19: una serata all'insegna dei ritmi polifonici del coro gospel diretto dal maestro Francesco Finizio. Anche il week end sarà all’insegna della musica, con “Tipicittà” al centro storico sabato 17 e domenica 18 dicembre alle 20, ovvero una manifestazione che coinvolge i ristoratori del centro storico, con esibizioni musicali dal vivo.