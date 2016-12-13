Caricamento...

Giornata biancoverde per il Derby Avellino-Salernitana

13/12/2016

Secondo Derby, prima del Natale l’U.S. Avellino annuncia per la gara Avellino-Salernitana, in programma sabato 24 dicembre, alle ore 15,00 allo stadio “Partenio-Lombardi”, s la “giornata biancoverde”. Le tessere di abbonamento non saranno valide e sarà garantito il diritto di prelazione agli abbonati dalle ore 15 di martedì 13 dicembre alle ore 13:30 di sabato 17 dicembre 2016: il biglietto può essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria dello stadio o prenotato presso i punti vendita dove sono stati sottoscritti gli abbonamenti (termine ultimo per la prenotazione venerdì 16 dicembre). Si informa che in questa occasione saranno sospesi tutti gli ingressi di favore (biglietti e abbonamenti). Questi i costi dei biglietti riservati agli abbonati fino alle ore 13:30 di sabato 17 dicembre 2016: Tribuna Montevergine Onore: 80 euro Tribuna Montevergine Centrale: 50 euro Tribuna Montevergine Laterale: intero 20.
