Home Dai Comuni Bonito, "I mercatini di Natale e Arte" dal 17 al 18 dicembre

Bonito, "I mercatini di Natale e Arte" dal 17 al 18 dicembre

di Redazione 13/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I mercatini di Natale e Arte a Bonito Dal 17 Dicembre 2016 al 18 Dicembre 2016. I mercatini di Natale di Bonito rappresentano un evento eccezionale per la località in provincia di Avellino, pronta a immergersi nel clima delle festività sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016. Uno dei più interessanti mercatini natalizi della Campania. L'inaugurazione di Natale e Arte è prevista per le 10 di sabato mattina, con l'apertura degli stand e delle mostre. Alle 16 andrà in scena una manifestazione di canto e poesia dedicata al riutilizzo creativo. Dopo lo show degli artisti di strada del Gruppo Carlos, alle 19 arriverà Babbo Natale. Il Gruppo Carlos Show è uno spettacolo straordinario che coniuga l'intrattenimento tipico del cabaret con l'incanto del circo: la presenza di mimi, saltimbanchi e giocolieri è una garanzia di divertimento per un insieme di performance che si preannuncia molto coinvolgente. IL PROGRAMMA Per quel che riguarda il programma di domenica 18, dopo la consueta apertura delle mostre e degli stand alle 10 l'appuntamento da non mancare sarà quello delle 18, con il concerto di Ouverture Gospel Family. Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare un repertorio formato da canti gospel, brani di Natale e pezzi pop riarrangiati in una versione corale, con il supporto dei musicisti Manuel Ferrante e Giuseppe Tete e la direzione di Barbara Vesce. I mercatini di Natale di Bonito, giunti alla terza edizione nel 2016, colorano e animano il paese con i vini e i prodotti gastronomici proposti dagli espositori, ma anche con i manufatti di artigianato, dal pregiato tombolo ai lavori di uncinetto, passando per le ceramiche. Tra gli eventi collaterali merita di essere apprezzata la mostra di pittura con le opere di Vivian Belmonte, laureata all'Accademia di Belle Arti di Napoli, ma promette di essere molto interessante anche la mostra fotografica, intitolata "Bonito si sposa", che raccoglie le immagini di antichi matrimoni celebrati in loco: l'idea di una mostra del genere è del fotoreporter e giornalista Giovanni Ruggiero, che ha voluto in questo modo far rivivere usi del passato e abitudini che ormai sono sparite e sconosciute.