Forino, Suore truffate per 4.000 euro da finti funzionari della Regione

di Redazione 10/12/2016

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, al termine di una consistente attività d’indagine hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una 19enne ed il compagno 36enne di origine senegalese, entrambi residenti a Torino e gravati da precedenti di polizia, ritenuti responsabili del reato di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Forino: dei malfattori avevano telefonato al convento e, spacciandosi per funzionari della Regione Campania, chiedevano il rimborso della somma di circa 4mila euro erroneamente versata sul conto del medesimo istituto religioso. La religiosa, convinta dalla scaltrezza dialettica e dall’ottima capacità persuasiva dell’interlocutore, senza ulteriori verifiche provvedeva immediatamente ad effettuare il bonifico sul conto corrente indicato dai sedicenti funzionari. Le indagini svolte dai Carabinieri della citata Stazione acclaravano che il conto corrente fornito dai malfattori era a loro riconducibile. Pertanto, alla luce delle evidenze emerse, per i due tuffatori scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.