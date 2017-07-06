Home Dai Comuni Fiano Love Fest | A Lapio il 4-5-6 agosto 2017: Musica, arte, eno-gastronomia e cultura

Fiano Love Fest | A Lapio il 4-5-6 agosto 2017: Musica, arte, eno-gastronomia e cultura

di Redazione 06/07/2017

Tre giorni di musica, arte, eno-gastronomia, cultura e divertimento vi aspettano a Lapio il 4-5 e 6 agosto 2017 per il FIANO LOVE FEST. Giunta alla VIII edizione, la manifestazione vede dislocarsi nel borgo di Lapio gli stand delle cantine più importanti del territorio, rinomate per il bianco Fiano di Avellino, il Taurasi rosso per eccellenza e altri vini importanti come l’Aglianico Irpino. Nelle strade del paese si potranno degustare i prodotti tipici del luogo, tra cui il premiato olio Ravece D.O.P e il miele di Lapio. Ospiti di quest’anno alcune aziende irpine con i loro prodotti di eccellenza. Il tutto sarà accompagnato da musica live della tradizione folcloristica popolare e note contemporanee di giovani gruppi. FIANO LOVE FEST è l’evento che unisce i sapori irpini all’amore per il proprio territorio. Il titolo rappresenta l’amore che ogni abitante nutre per la propria terra e l’amicizia che sboccia stando insieme sorseggiando ottimi vini, danzando in compagnia e degustando ciò che il territorio offre. Durante la festa sarà possibile visitare i luoghi di interesse storico-artistico e culturale del paese, attraverso visite guidate organizzate tra i monumenti e le cantine della zona. In collaborazione con Slow Food Avellino sarà possibile partecipare, su prenotazione, alla degustazione guidata dei vini promossi durante la manifestazione. FIANO LOVE FEST è albergo diffuso e area camping. Il Fiano, principe assoluto della kermesse vi aspetta a Lapio per farvi innamorare di una terra antica che ancora riesce a stupire i palati e gli animi di nuove e vecchie generazioni. Ci sarà una postazione astronomica per osservare il cielo estivo. Un servizio di navetta collegherà il centro storico con i parcheggi. FIANO LOVE FEST è organizzato dalla Pro Loco Lapiana con il patrocinio ed il concorso del Comune di Lapio, la collaborazione della Pro loco Sanmanghese e Slow Food Avellino, il patrocinio morale della Regione Campania, di Enti ed Istituzioni varie, dell’UNPLI e dell’EPT.