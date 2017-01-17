Home Regione Emergenza Neve: danni all'agricoltura, arriva il riconoscimento di calamità naturale

Emergenza Neve: danni all'agricoltura, arriva il riconoscimento di calamità naturale

di Redazione 17/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Napoli - «La Regione Campania avvia l’iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito all’emergenza di questi giorni e al prolungarsi di fenomeni meteorologici quali nevicate e gelate che hanno determinato evidenti difficoltà alla filiera agricola regionale. Tutto è contenuto in un provvedimento di giunta in discussione oggi». Lo annuncia Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania. «Per una verifica puntuale del contesto regionale – continua Petracca – nella mattinata di domani terremo una specifica audizione che ho convocato e alla quale parteciperanno il consigliere all’Agricoltura Franco Alfieri e le organizzazioni di categoria. Obiettivo della riunione è quello di illustrare lo stato del settore alla luce dell’evidente prolungarsi dell’emergenza meteo che sta interessando il territorio regionale ormai da due settimane». «Sarà, infatti, necessario – conclude il presidente Petracca – avviare da subito un’attività di quantificazione dei danni e di certificazione degli stessi attraverso un’azione di perimetrazione delle aree e delle attività coinvolte. La riunione di domani, alla luce del provvedimento varato oggi dal governo regionale, sarà utile proprio per entrare nel dettaglio e definire una strategia operativa al riguardo».