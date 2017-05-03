Home Politica Elezioni Amministrative 2017: Sibilia presenta le liste M5S ad Atripalda e Solofra

Elezioni Amministrative 2017: Sibilia presenta le liste M5S ad Atripalda e Solofra

di Redazione 03/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

“Siamo in campo per vincere, perché rappresentiamo l’unica, vera alternativa”. Così Carlo Sibilia, portavoce del Movimento Cinque Stelle, che si appresta a partecipare alla presentazione delle liste M5S nei comuni di Atripalda e Solofra, in vista del voto amministrativo di domenica 11 giugno. Si comincia domani, giovedì 4 maggio , nella cittadina del Sabato. “Presentiamo una squadra molto competitiva”, dice ancora Sibilia. Dunque, alle 17 , nell’ex sala consiliare ubicata nella Biblioteca Comunale “Leopoldo Cassese”, con il candidato sindaco Francesco Nazzaro ed i candidati consiglieri, ci sarà anche Sibilia. Lunedì 8 maggio, alle 11 , sarà invece la volta di Solofra, con il candidato sindaco Michele Pirolo. “Daremo la spallata decisiva ai vecchi partiti”, annuncia il deputato del Movimento Cinque Stelle.