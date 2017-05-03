Elezioni Amministrative 2017: Sibilia presenta le liste M5S ad Atripalda e Solofra
di Redazione
03/05/2017
“Siamo in campo per vincere, perché rappresentiamo l’unica, vera alternativa”. Così Carlo Sibilia, portavoce del Movimento Cinque Stelle, che si appresta a partecipare alla presentazione delle liste M5S nei comuni di Atripalda e Solofra, in vista del voto amministrativo di domenica 11 giugno. Si comincia domani, giovedì 4 maggio, nella cittadina del Sabato. “Presentiamo una squadra molto competitiva”, dice ancora Sibilia. Dunque, alle 17, nell’ex sala consiliare ubicata nella Biblioteca Comunale “Leopoldo Cassese”, con il candidato sindaco Francesco Nazzaro ed i candidati consiglieri, ci sarà anche Sibilia. Lunedì 8 maggio, alle 11, sarà invece la volta di Solofra, con il candidato sindaco Michele Pirolo. “Daremo la spallata decisiva ai vecchi partiti”, annuncia il deputato del Movimento Cinque Stelle.
