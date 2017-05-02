Home Avellino Calcio Avellino-Bari: da oggi via alla prevendita per il big match di sabato prossimo.

Avellino-Bari: da oggi via alla prevendita per il big match di sabato prossimo.

di Redazione 02/05/2017

E' partita oggi la prevendita per assistere alla gara Avellino-Bari, in programma sabato prossimo, 6 maggio, alle ore 15, al "Partenio-Lombardi". La prima vera gara decisiva della stagione, in attesa, dell quarto ed ultimo derby stagionale contro la Salernitana. Due partite tremende, che purtroppo arrivano in un pessimo periodo per i biancoverdi. Nell'ultimo turno, tutte le concorrenti per la salvezza hanno fatto risultato, solo il Vicenza si è fermato contro il Verona, anche se i bianco-rossi, sono arrivati a pochi minuti dal colpaccio. Per gli uomini di Novellino, conterà un solo risultato, la vittoria. Un pareggio avrebbe lo stesso sapore della sconfitta. I tifosi si attendevano dei prezzi popolari, per cercare di portare più gente possibile allo stadio, ma così non è stato. Contro il Bari non ci saranno variazioni a ribasso. Questi i prezzi dei biglietti fino a venerdì 5 maggio: Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati). Tribuna Montevergine Laterale: 22 euro, ridotto 16 euro, bambini (2006-2011) 5 euro; Tribuna Terminio: 17 euro, ridotto 13 euro; Curva Sud: 12 euro, ridotto 10 euro; Questi i prezzi dei biglietti nel giorno della partita, sabato 6 maggio: Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati); Tribuna Montevergine Laterale: 25 euro, ridotto 18 euro, bambini (2006-2011) 7 euro; Tribuna Terminio: 20 euro, ridotto 15 euro; Curva Sud: 15 euro, ridotto 12 euro; Per i residenti nella regione Puglia sono obbligatorie Tessera del Tifoso o Supporter Card. E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Bari, con l'aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale GO2.