5 Consigli Pratici per Aiutare una Persona con Disabilità

Redazione Avatar

di Redazione

30/08/2023

5 Consigli Pratici per Aiutare una Persona con Disabilità
Quando dobbiamo occuparci di una persona con mobilità ridotta o disabilità fisica, che sia un amico o un parente, la prima cosa da fare è informarsi su come possiamo aiutarli a rendere la loro vita quotidiana più facile. È importante per loro mantenere l'autonomia e la libertà di movimento senza dipendere dagli altri il più possibile. Tuttavia, in alcuni casi, può essere difficile ottenere tale risultato, ed è necessario ricorrere all'aiuto esterno o apportare alcune modifiche che migliorino la loro qualità di vita. In questo articolo forniremo alcuni consigli pratici che possono essere messi in atto per aiutarli a lavorare su se stessi e raggiungere risultati significativi.

Sedute di Fisioterapia

La fisioterapia è molto utile in tutti i casi di persone che hanno subito malattie invalidanti e presentano limitata mobilità. Si tratta di una terapia che lavora sulla riabilitazione fisica con l'obiettivo di promuovere e migliorare la qualità della vita. Va detto che nei casi più gravi, la fisioterapia da sola potrebbe non essere sufficiente, ma è sempre benefica perché previene diverse problematiche e complicazioni che colpiscono le persone con disabilità fisica. È fondamentale per coloro che hanno subito una malattia neurologica o che presentano difficoltà nello sviluppo motorio, aiutandoli a compiere progressi.

Servizi di Assistenza

Nei casi più gravi di disabilità fisica, in cui la persona non può svolgere autonomamente le attività quotidiane, è necessario rivolgersi a professionisti che possano fornire assistenza. Questi servizi si occupano di tutte le cure di base, come l'igiene personale, la preparazione dei pasti, l'alimentazione, il passeggio e la compagnia.

Attrezzatura Adeguata

È importante mettere a disposizione delle persone con disabilità tutte le attrezzature necessarie per consentire loro di muoversi autonomamente. Una sedia a rotelle comoda è fondamentale per il trasporto o per consentire loro di spostarsi agevolmente. Le carrozzine superleggere sono la soluzione migliore per le persone attive e dinamiche. Con vari stili ed estetica differente, facilitano la mobilità senza essere troppo pesanti, sono resistenti e consentono di effettuare le manovre necessarie. Alcune possono anche essere pieghevoli.

Tecnologia Assistiva

Oggi, la tecnologia ha apportato numerose migliorie negli strumenti e negli accessori dedicati alle persone con disabilità fisica. Grazie ai progressi nella tecnologia assistiva, queste persone possono svolgere molte attività quotidiane, imparare nuove cose, lavorare e partecipare a diverse attività. Alcuni esempi includono dispositivi ortopedici, stampelle e deambulatori, sedie a rotelle motorizzate, lettori di schermo o lenti ingrandenti, apparecchi acustici, e altro ancora.

Miglioramento dell'Accessibilità

Per quanto riguarda la casa, è importante che il pavimento sia antiscivolo, e si dovrebbero installare maniglie di sostegno o protezioni lungo i corridoi in modo che le persone possano afferrarsi. Il bagno deve essere adeguato per consentire l'igiene quotidiana, e l'installazione di un letto articolato è fondamentale. I corridoi devono essere liberi da ostacoli, e le porte dovrebbero essere più ampie per consentire il passaggio in sedia a rotelle senza difficoltà. Questi sono alcuni consigli pratici che possono essere seguiti in queste situazioni, ma è importante ricordare che il modo in cui trattiamo queste persone è ciò che conta di più. Parlare con loro con naturalezza, affetto e rispetto, evitando pregiudizi e sovra protezione, e rimanere al loro fianco, è ciò che apprezzeranno per tutta la vita.
