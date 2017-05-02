Home Attualità 'Omaggio al Futurismo', ad Avellino la mostra d'arte contemporanea fino al 6 Maggio

'Omaggio al Futurismo', ad Avellino la mostra d'arte contemporanea fino al 6 Maggio

di Redazione 02/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tutto pronto per la mostra d'arte contemporanea ''Omaggio al Futurismo'' organizzata dal Circolo Proudhon Avellino, grazie alla collaborazione con Associazione culturale "Nel segno dell’arte" e con il Patrocinio dell’Acsi che ospita la manifestazione nella propria sede in via Scandone 43 ad Avellino. Questi i nomi degli artisti: Vincenzo Liguori di Mercato San Severino (Sa) , Pellegrino Capobianco di Avellino, Gabriella Chiaradonna di Montella (Av), Michela Strollo di Oliveto Citra (SA), Antonia Ricciardi di Montella (Av), Elisa Monica di Prata di Principato Ultra (Av), Patrizia Luciano di Serino (Av) , Valentina Guerra di Napoli, Davide Pellino di Avellino, Emilio De Feo di Avellino e Generoso Vella di Avellino. La mostra è aperta dalle 18.00 alle 20.00 ed eccezionalmente venerdi' e sabato fino alle 21.30. A chiusura di manifestazione, sabato 6 maggio, dalle 18.00, è previsto un incontro/dibattito sul Futurismo con i saluti di Emilio De Feo per il Circolo Proudhon Avellino e Generoso Vella per l' Associazione ‘’ Nel segno dell’arte’’. Segue l'intervento di Roberta Attanasio ( poetessa e scrittrice ) che relazionerà sulle «sensazioni incrociate», prospettive dell'arte nella letteratura futurista. Chiude i lavori Salvatore Di Marzo ( poeta e scrittore ) con la relazione «Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli». Percezioni futuriste di spazio e tempo.