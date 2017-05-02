Antico Castello e l'Irpinia al primo posto tra i "fattori di successo"

Il Ministero delle Politiche Agricole, nell’ambito delle attività finanziate dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, ha indetto un concorso nazionale per la selezione di “Nuovi Fattori di Successo” finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione delle Buone Pratiche nello Sviluppo Rurale realizzata da Giovani Agricoltori. Le prime tre aziende classificate a livello nazionale sono state protagoniste di tre film in HD girati da giovani registi professionisti volti a raccontare qual è il loro “fattore di successo”. Ed è proprio al primo posto che si classifica l’azienda vitivinicola, realtà agricola profondamente legata alle Terre d’ Irpinia di proprietà dei fratelli, giovane ingegnere lui e laureata in economia lei, che hanno scelto con affetto e coraggio di inserirsi nella realtà agricola di famiglia e di dar seguito agli sforzi già profusi dai genitori ma con innovata passione e impegno. In occasione della 51esima edizione del Vinitaly i due titolari sono stati insigniti del premio dal Vice Ministro dell’Agricoltura Andrea Olivero che alla vista del video in anteprima ha applaudito e incoraggiato i due giovani nel continuare ad essere esempio per altri nella loro terra. https://youtu.be/wl-6gUKQYUA «L’esperienza di girare questo cortometraggio è stata emozionante. Dietro una telecamera c’è un mondo, c’è un occhio che riesce a guardare oltre. Come l’aria rarefatta di un fuoco possa diventare un effetto scenico, come una frase detta al microfono senza rendersene conto possa insinuarsi nella testa di qualcuno – ha sottolineato Chiara, co-titolare dell’azienda Antico Castello. – Un grazie al Ministero delle Politiche agricole per l’opportunità data ed il mio grazie più grande va al registra Damiano Giacomelli che mi ha regalato emozioni e nuovi occhi per capire quanto sia fortunata a vivere libera e in modo semplice in un paesino della verde Irpinia.»