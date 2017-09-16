E' nato il comitato civico "Cittadini Attivi Montoro"
Con l'approvazione dello statuto, l'elezione e l'insediamento del direttivo, il 9 settembre scorso si è costituito a Montoro un Comitato Cittadino denominato “CITTADINI ATTIVI MONTORO”, concepito come uno spazio aperto a tutti coloro che hanno a cuore il bene della città.
Un iniziativa apartitica e nata spontaneamenteper concretizzare la volontà di molti cittadini di partecipare attivamente allo sviluppo del territorio ed alla risoluzione dei problemi della Città. Il Comitato, nato a seguito del problema idrico, che ha visto coinvolto l’intera comunità, si prefigge un obiettivo particolare, quello di ascoltare le esigenze del territorio, assumendo come valori fondanti: la ricerca di soluzioni alle problematiche, studiare e diffondere le tematiche e le questioni dell’ambiente, di difendere e preservare la sicurezza, la salute dei cittadini e la loro qualità della vita, oltre allo scopo anche di monitorare l’erogazione dei servizi sia da parte Pubblica sia di Privata, come trasporti, viabilità e, in genere, di tutto quanto sia di pubblico interesse. Il Comitato è di natura “civico”, dichiarano i promotori, e vuole portare avanti proposte e progetti con spirito costruttivo e improntato al confronto, offrendo informazione ai cittadini e a tutta l’opinione pubblica su questioni di interesse comune, perché siamo convinti che “semplici” cittadini possono diventare attori principali del futuro del nostro territorio. Il direttivo è formato da: Dario della Rocca (Presidente), Tiziana Pericolo (Vice-presidente), Gennaro Della Monica (Segretario-tesoriere), Adelina Russo (consigliere), Vincenzo Giannattasio (consigliere). Per ulteriori informazioni e per sapere come aderire al Comitato basta visitare la pagina Facebook Cittadini Attivi Montoro. Montoro c'è!
