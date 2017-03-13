E' morto Mons. Luigi Barbarito, arcivescovo
di Redazione
13/03/2017
Domenica 12 marzo 2017, poco prima dell'alba, è deceduto in Pietradefusi (AV) S.E. Mons. Luigi Barbarito, arcivescovo titolare di Fiorentino, Nunzio Apostolico, nato in Atripalda il 19 aprile 1922. Oggi hanno avuto inizio i funerali, partendo dalla “Casa San Giuseppe” delle Suore Francescane Immacolatine, proseguendo per la Chiesa della Parrocchia di Sant'Ippolisto Martire di Atripalda, dove il feretro rimarrà esposto sino a Martedi 14 marzo, quando alle 10,30 sarà celebrato il rito funebre. Mons. Barbarito, dopo la nunziatura in Gran Bretagna e l'incarico di membro della congregazione per le cause dei Santi svolto per cinque anni in Roma, aveva deciso di ritornare in Irpinia, stabilendo la sua residenza presso le Suore Francescane Immacolatine, da dove ha continuato la sua attività pastorale e di meditazione sino agli ultimi giorni della sua vita. Il sindaco di Atripalda, per l'occasione, ha dichiarato il lutto cittadino.
