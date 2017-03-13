Caricamento...

E' morto Mons. Luigi Barbarito, arcivescovo

di Redazione

13/03/2017

E' morto Mons. Luigi Barbarito, arcivescovo
Domenica 12 marzo 2017, poco prima dell'alba, è deceduto in Pietradefusi (AV) S.E. Mons. Luigi Barbarito, arcivescovo titolare di Fiorentino, Nunzio Apostolico, nato in Atripalda il 19 aprile 1922. Oggi  hanno avuto inizio  i funerali, partendo dalla “Casa  San Giuseppe” delle Suore Francescane Immacolatine, proseguendo per la  Chiesa  della Parrocchia  di Sant'Ippolisto Martire di Atripalda, dove  il feretro  rimarrà esposto sino a Martedi 14 marzo,  quando alle 10,30   sarà celebrato il rito funebre. Mons. Barbarito, dopo la nunziatura  in Gran Bretagna e  l'incarico di membro della congregazione per le cause dei Santi svolto per cinque anni in Roma, aveva deciso di ritornare  in Irpinia,  stabilendo la sua residenza presso le Suore Francescane Immacolatine, da dove ha continuato la sua attività pastorale  e di meditazione sino agli ultimi giorni della sua vita. Il sindaco di Atripalda,  per l'occasione,  ha dichiarato il lutto cittadino.
