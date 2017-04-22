Home Cronaca Droga a Montoro: arrestato 35enne, sorpreso con diverse dosi di hashish

Droga a Montoro: arrestato 35enne, sorpreso con diverse dosi di hashish

di Redazione 22/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 35enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. E nel mirino c’è sempre la piaga del consumo di sostanze stupefacenti che, diffondendosi finanche tra le fasce di età più basse, va a macchiare di toni cupi il colorito fenomeno dell’aggregazione giovanile. I militari della Stazione di Montoro sud, nell’ambito di tali servizi, notavano un’autovettura sospetta con due soggetti a bordo: gli stessi alla vista della Gazzella tentavano la fuga, cercando di far perdere le proprie tracce e seminare gli inseguitori i quali riuscivano a bloccarli dopo pochi minuti. L’immediata perquisizione personale e veicolare, permetteva ai militari operanti di rinvenire alcune dosi di hashish in possesso del 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine. Ma l’acume investigativo dei militari dell’Arma era destinato a rivelare ulteriori sorprese. Questi, infatti, non paghi del risultato ottenuto, decidevano di estendere il controllo anche all’abitazione del soggetto fermato, ove rinvenivano circa 80 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, debitamente occultata al fine di eludere eventuali controlli, nonché un coltellino utilizzato per tagliare le dosi ed una consistente somma in denaro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Alla luce delle evidenze emerse, il giovane -originario di Salerno ma da tempo residente nel Montorese - è stato tratto in arresto e, successivamente alle formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.