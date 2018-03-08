Corso per tecnico comportamentale (RBT)
08/03/2018
08/03/2018
L'analisi del comportamento applicata (A.B.A.: Applied Behavior Analysis) è una scienza che studia il comportamento umano e le sue relazioni funzionali con l’ambiente, con lo scopo di migliorare la qualità di vita, agendo su comportamenti socialmente significativi. L’RBT (Registered Behavior Technician- tecnici del comportamento) è una figura preposta a raccogliere e condurre alcuni tipi di valutazioni (ad esempio, valutazioni di stimolo privilegiate) ed è il primo responsabile per l’attuazione diretta, sotto la stretta, vigilanza continua di un esperto (supervisore), dei piani sviluppati da quest’ultimi sull’acquisizione di abilità e sul comportamento. L’RBT svolge compiti organizzati nelle aree seguenti: misurazione, valutazione, acquisizione di abilità, riduzione comportamentale, documentazione e resoconti, e condotta professionale e ambito della pratica. E’ un professionista che deve essere appropriatamente inserito nel sistema dei servizi, che è in grado di rispondere appropriatamente ai feedback per mantenere o migliorare di conseguenza la prestazione, sapendosi muovere nei propri confini professionali, comunicando con gli stakeholders (es. famiglie, riferimenti di cura e altri professionisti) secondo le autorizzazioni, proteggendo altresì la dignità del cliente. L’obiettivo è quello di definire un profilo di conoscenze e competenze in grado di attuare una sistematica osservazione del comportamento e delle condizioni di risposta agli stimoli (con particolare riguardo agli spunti discriminativi ed alle conseguenze rinforzanti), e favorire un’ulteriore osservazione al fine di registrare ogni cambiamento occorso nel comportamento del soggetto osservato. In tal senso l’Associazione cre.ABA e la Delta Services, hanno attivato un corso per professionisti qualificati e certificati RBT. Il corso copre tutti i contenuti così come presevisti dall’RBT Task List e le Linee Guida Responsible Conduct for BehaviorAnalysts ed ha una durata di 40 ore totali. La frequenza è obbligatoria(ciascun studente dovrà dimostrare di avere almeno 40 ore di lezione frontale in A.B.A). Il corso avrà una durata di 40 ore e si svolgerà nei giorni 14 e 28 Aprile, 19 e 26 Maggio e 9 Giugno dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso la sede operativa della Delta Services sita in via S.S. Terminio, 23/B – 83028 Serino (AV).
Il corso è rivolto a:
- educatori professionali e psicologi che vogliono essere riconosciuti come professionisti qualificati e certificati;
- genitori e insegnanti che desiderano ricevere una formazione di base ricca e completa sull’analisi del comportamento applicata;
- studenti o neo laureati in discipline pedagogiche e psicologiche che vogliono approcciarsi all’autismo e all’analisi del comportamento;
