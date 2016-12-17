Cori irpini a Salerno, questa sera il Concerto di Natale al Duomo

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 20,30 il "Concerto di Natale 2016" presso la cattedrale di Salerno del Coro della Diocesi di Salerno e dell'Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale "Alfano I" un appuntamento aperto a tutti, nel coro diverse voci di origine montorese; l’Orchestra Sinfonica “Alfano I” ha tenuto la sua prima esibizione il 23 gennaio 2016 in occasione del “Concerto della Pace” diretto dal M° Mons. Marco Frisina, presso la Cattedrale “SS. Matteo e Gregorio” di Salerno, in collaborazione con i Cori della Diocesi di Roma e di Salerno. L’evento, svoltosi in diretta televisiva Tele Diocesi Salerno, è stato patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno. Successivamente, il 23 maggio 2016, ha partecipato alla manifestazione “Giovani capaci… di ricordare”, speciale concerto per la commemorazione per il 24° anniversario della strage di Capaci, tenutosi presso il Teatro di San Carlo di Napoli. Il 26 novembre 2016, il Quintetto d’Archi del Liceo Alfano I di Salerno ha partecipato alla 59 a edizione dello Zecchino d’oro, presso il Teatro “Antoniano” di Bologna, con esecuzione in diretta televisiva su Rai UNO. Oggi pomeriggio tra gli ospiti d'onore il famoso tenore Gianni Proietti, primo tenore del Coro della Diocesi di Roma dal 1984 e direttore di due cori, uno a Roma ed uno a Tivoli (RM). Nel 1986 ha ottenuto il baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense.

Repertorio

Quando nascette Ninno Adeste Fideles Minuit Chretien Il Verbo s'è fatto carne Joy to the world In notte placida What child is this Glory to the Lord Amazing grace White Christmas Dio ci benedirà Carol of the drum Stille Nacht Tu scendi dalle stelle