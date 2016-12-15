Home Politica Coordinamento Provinciale Noi Con Salvini: Gazebo di protesta ad Avellino

Coordinamento Provinciale Noi Con Salvini: Gazebo di protesta ad Avellino

di Redazione 15/12/2016

“Questo Governo è indecente e vergognoso. Scenderemo in piazza con 300 gazebo in tutt’Italia per protestare contro l’ennesimo inciucio di un governo fotocopia del precedente”. Con le stesse dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini, il coordinatore provinciale per Avellino di Noi con Salvini, Massimiliano Finamore, ha comunicato che Sabato 17 dicembre dalle 17:00 alle 21:00, il Coordinamento Provinciale NCS, organizza un gazebo in via Dalmazia di fronte alla chiesa del Rosario ad Avellino. “Un’iniziativa - continua Finamore- per protestare contro un governo, che non risolve i problemi dell'Italia, ma serve soltanto a Renzi per riorganizzarsi e rafforzare il suo partito.Saremo in piazza per manifestare il nostro dissenso e per la raccolta di firme a sostegno delle elezioni anticipate". Al gazebo di protesta, saranno presenti tutti i Coordinatori della provincia di Avellino: Gianni Porcelli, Coordinatore Cittadino di Avellino; Giuseppe Di Iasi, Vice Coordinatore Provinciale; Gianpiero. Cantelmo, Coordinatore per Manocalzati; Raffaele Cappuccio, Coordinatore di Taurasi e Responsabile Provinciale Sicurezza; Nando de Feo, Responsabile Regionale Industria e Artigianato; Antonio Del Giudice, Coordinatore Area Baianese; Giampiero De Gruttola, Coordinatore di Ariano Irpino; Franco Di Rubbo, Coordinatore di Montecalvo Irpino; Maria Cassese, Coordinatrice Alta Irpinia; Mirando Pace, Coordinatore di Flumeri; Antonio Caliendo, Responsabile Rapporto con gli Enti; Mirko Nargi, Coordinatore di Castelvetere sul Calore; Luigi Di Placido Coordinator per Mirabella Eclano