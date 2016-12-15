Home Attualità Montoro, Simone Schettino spettacolo gratuito al Centro Sociale #Montoro Felix

Montoro, Simone Schettino spettacolo gratuito al Centro Sociale #Montoro Felix

di Redazione 15/12/2016

Irpinia news - Il programma degli eventi di "Montoro Felix", il progetto co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 per la promozione delle politiche di sviluppo, del turismo e della cultura si impreziosisce con uno spettacolo unico: infatti (16 dicembre), presso il Centro Sociale della Città dei Due Principati, a partire dalle ore 20:00 si esibirà sul palco dell'Auditorium "Massimo Troisi" il comico e cabarettista napoletano Simone Schettino. Il fondamentalista napoletano per eccezione terrà uno spettacolo del suo tour di successo "Se permettete, vorrei andare oltre." Simone Schettino e il suo primo film Schettino è divenuto famoso a livello nazionale attraverso la televisione: ha infatti partecipato ai programmi Convenscion su Raidue e SuperCiro su Italia 1, dove si è esibito presentando alcuni dei suoi sketch. Il comico ha recentemente girato e diretto “Made in China Napoletano”, l’opera interpretata dallo stesso comico napoletano e che vede nel cast Tosca D’Aquino, Elisabetta Gregoraci, Maurizio Mattioli, Angelo Di Gennaro, Benedetto Casillo, Yoon C.Joyce, Rosaria D’Urso, Fabio Gravina e Tommaso Bianco. La pellicola è già stata presentata martedì 11 ottobre 2016 nel castello Doria di Angri. Le riprese, iniziate lunedì 10, dopo quattro settimane sono terminate pochi giorni fa e hanno coinvolto oltre ad Angri, anche alcuni paesi paesi limitrofi come Corbara, Scafati e Castellammare Di Stabia. La Produzione è la Golden Production srl. Montoro Felix, sabato 7 gennaio gli ultimi #eventi Il programma degli eventi terminerà sabato 7 gennaio 2017 con la conferenza stampa di chiusura del progetto, i risultati e la presentazione del materiale promoturistico del comune di Montoro. Sono stati sedici gli eventi promossi in città, che hanno coinvolto quasi tutte le frazioni del territorio della Valle dell'Irno. Percorsi enogastronomici, turismo e valorizzazione dei centri storici, spettacoli teatrali e musicali, eventi natalizi: un mix di qualità che ha arricchito le serate dei tanti cittadini giunti alle manifestazioni.