Ciambriello, continua il "viaggio" nelle carceri Campante

Sociale- Conferenza Stampa martedì 7 novembre 2017 ore 14,00 nel carcere di Fuorni - Salerno.

Napoli, 5 novembre 2017 - Dopo gli istituti penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e Sant’Angelo dei Lombardi, prosegue il "viaggio" del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, nelle carceri campane. Martedì mattina, infatti, Ciambriello si recherà in visita nelle carceri di Eboli e di Fuorni, a Salerno, dove, alle ore 14,00, terrà una conferenza stampa.