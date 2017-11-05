Caricamento...

Ciambriello, continua il "viaggio" nelle carceri Campante

di Redazione

05/11/2017

Sociale-  Conferenza Stampa martedì 7 novembre 2017 ore 14,00 nel carcere di Fuorni - Salerno.

Napoli, 5 novembre 2017 - Dopo gli istituti penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e Sant’Angelo dei Lombardi, prosegue il "viaggio" del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, nelle carceri campane. Martedì mattina, infatti, Ciambriello si recherà in visita nelle carceri di Eboli e di Fuorni, a Salerno, dove, alle ore 14,00, terrà una conferenza stampa.

