Home Avellino Calcio Calciomercato Avellino, i biancoverdi trovano l'attaccante: E' Umberto Eusepi

Calciomercato Avellino, i biancoverdi trovano l'attaccante: E' Umberto Eusepi

di Redazione 25/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quasi fatta per il terzino Fabio Daprelà. A sorpresa, l'U.S. Avellino avrebbe chiuso per l'acquisto del centravanti Umberto Eusepi (09/01/89, Roma, 1,81cm per 78kg) proveniente dal Pisa, ha militato anche nella Salernitana, nel Benevento (dove ha fatto molto bene, 18gol nella stagione 2014/15), Perugia, Pro Vercelli, Varese, Carpi, Pavia, Viareggio, Reggiana ed Ancona. Il giocatore che oramai non rientrava più nei piani tecnici di Gattuso, era già stato offerto, dalla società, al Venezia e alla Ternana, squadre entrambi rifiutate dal ragazzo, che accetta invece in tempi brevissimi, l'offerta dell'Avellino. Il calciatore, che a Pisa ci è rimasto un anno esatto, collezionando 15 presenze con 3 goal (serie C) e 17 presenze con 3 goal (serie B), è atteso domani mattina in Irpinia, accompagnato dal suo procuratore Giuffrida, dove metterà nero su bianco. Nel pomeriggio di domani, Eusepi dovrebbe svolgere il suo primo allenamento con i lupi e pare sia pronto e a dispozione di Novellino subito per la partita di sabato al Partenio (ore 15:00) contro l'Entella, vista anche l'emergenza in attacco che ha l'Avellino (Castaldo non ancora recuperato e Camarà che rientrerà venerdi sera, dopo aver chiuso l'avventura con la Coppa d'Africa). Eusepi potrà essere decisamente utile, contro un'Entella appena rinforzata, infatti proprio in questi giorni, la squadra ligure, si porta a casa Catellani dal Carpi, ex Spezia, Catania, Modena, Sassuolo, Reggiana, bomber che per la cadetteria è davvero un gran lusso. A Piazza Libertà la trattativa-Eusepi l'hanno chiusa in fretta, stanchi di aspettare Evacuo, l'attaccante che non ha risolto alcune pendenze con l'attuale club d'appartenenza (Parma), allontanatosi dall'U.S.Avellino, sembrerebbe in partenza per il Piemonte (Alessandria). Accordatosi con Eusepi, il club irpino pare abbia chiuso (virtualmente) anche per il terzino sinistro Fabio Daprelà (19/02/91, Zurigo) proveniente dal Bari ma di proprietà del Chievo Verona. Atleta che vanta tante esperienze nella massima serie: l'anno scorso, la prima parte della stagione con il Palermo. La seconda con il Carpi, gioca con il Brescia, nella Premier League con il West Ham e nella Super League (Grasshoprers) e nella Nazionale Elvetica Under 21, collezionando 18 presenze ma zero goal. Daprelà potrebbe arrivare presto ad Avellino, visto il totale accordo, trovato da tutti i club coinvolti nella trattativa. La dirigenza dell'U.S.Avellino avrebbe dirottato tutte le sue attenzioni sul terzino di proprietà del Chievo, visto che Crivello resterà al Frosinone, a causa dell'infortunio del difensore Brighenti. Notizie dal campo: si è disputata oggi la consueta amichevole settimanale tra l'U.S.Avellino e la sua Primavera, con il risultato finale di 7-0. La Prima squadra batte la baby-Avellino con: doppietta di un Ardemagni in formissima e con un assolo di Lasik. Alla ripresa, doppietta di Soumarè e successiva doppietta di Evangelista. Novellino scende in campo adottando il solito schema di gioco, il 4-4-2: Radunovic, Gonzales, Djimsiti, Jidayi, Laverone, Lasik, Belloni, Moretti, Paghera, Ardemagni e Verde. Castaldo fermo ai boxe insieme ad Asmah.