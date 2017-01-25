Home Attualità On.Franco Alfieri agli Idraulici Forestali: "La Regione ha tra le priorità la valorizzazione dei territori"

On.Franco Alfieri agli Idraulici Forestali: "La Regione ha tra le priorità la valorizzazione dei territori"

di Redazione 25/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'on Franco Alfieri, Consigliere del Presidente per l’Agricoltura rassicura gli operai forestali, rispondendo alla lettera aperta che alcuni operai forestali hanno indirizzato il 23 gennaio al Presidente Vincenzo De Luca e al Consigliere del Presidente per l’Agricoltura, Franco Alfieri dichiara quanto segue: “Comprendiamo le preoccupazioni dei lavoratori, ma questa Amministrazione sin dal suo insediamento, ha ritenuto prioritaria la questione degli operai idraulico-forestali, insostituibile risorsa per la difesa e la valorizzazione dei nostri territori montani. A dimostrarlo, le numerose azioni messe in campo per dare risposte concrete alle istanze, rimaste disattese per anni, degli ‘storici’ operai a tempo indeterminato (OTI) e degli operai a tempo determinato (OTD). Anzitutto, per il triennio 2015-2017 abbiamo previsto, a favore del comparto forestale, complessivi 240 milioni di euro, ben 60 milioni in più rispetto al triennio precedente. Nel 2016 gli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura hanno trasferito a Comunità montane e Province oltre 100 milioni di euro, di cui: - circa 20 milioni a titolo di saldo per le attività di forestazione realizzate nel triennio 2012-2014; - 43,6 milioni per finanziare in toto gli interventi previsti dal II Atto Integrativo all’APQ “Infrastruttura Forestale regionale”; - 36,4 milioni a titolo di anticipazione per i progetti implementati, sempre da comunità montane e amministrazioni provinciali, lo scorso anno. Questo risultato è stato possibile solo grazie ad un’attenzione quotidiana che abbiamo rivolto a questa delicata questione che coinvolge, come sappiamo bene, migliaia di lavoratori e famiglie. Ma non ci siamo limitati a questo. Per risolvere la problematica alla radice, si è lavorato concretamente al riassetto del settore. Grazie all’inserimento nella Legge di Stabilità regionale per il 2017 di una norma che delegifica la disciplina in materia di forestazione di cui alla Legge 11/96, siamo pronti alla svolta. Nelle prossime settimane, infatti, attraverso l’adozione di appositi Regolamenti, approvati direttamente dalla Giunta, riorganizzeremo l’intera materia con l’obiettivo di rendere efficiente ed efficace la gestione del patrimonio forestale da un punto di vista di sostenibilità anche economica di questa importante risorsa. Per ciò che attiene i pagamenti, nel giro di qualche settimana saranno altresì erogati oltre 30 milioni a ulteriore copertura dei progetti realizzati dagli enti delegati nel 2016 e stanziati 80,5 milioni per le progettualità 2017”.