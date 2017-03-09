Bioblò, ad Atripalda la prima Bio lavanderia self service con servizio pet wash accessori

Lavanderia Bioblò, semplicità a portata di tutti.

Lavanderia Bioblò: lavaggio a secco con il Wet cleaning

Bioblò, lava gli accessori dei tuoi animali - Pet Wash

Promozioni Stagionali.

Via Provinciale di Manocalzati, 4, in direzione Atripalda, alle spalle di Progress. Per info 0825 675757

In Irpinia è nata la prima lavanderia ecologica,e completamente automatizzata, grazie ad una semplice gestionesia delle lavatrici che delle asciugatrici. In ogni caso non mancherà all'interno della struttura, una figura professionale sempre disponibile nell'offrire consigli ai clienti. Il suo nome èe come indica il nome stesso, si tratta di una delle poche lavanderie in Campania ad usare un trattamento biologico per tutti i tessuti. Aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato dalle oreallee la Domenica dalle ore 9,00 alle 13,00. Arrivarci è semplice, lungo la provinciale di, a pochi metri dallo storenon è la classica, ma un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che amano prendersi cura dei propri capi in maniera del tutto naturale, con l'utilizzo di prodotti certificati Bio ed igienizzanti. Ma non solo, la struttura offre anche un accurato lavaggio per gli accessori dei vostri amici a 4 zampe. Conosciuto comeIl classico lavaggio a secco, ricco di agenti chimici è stato abolito in favore di un sistema di lavaggio del tutto naturale, ilche fa uso solo di acqua e particolari prodotti Bio. Una pratica sempre più in crescita, con oltre il 70% di utilizzo rispetto al 30% di lavaggio a secco ancora in uso. Un modo efficace per rispettare sia l'ambiente che le stesse persone. Lapermette inoltre l'asciugatura ed un trattamento antibatterico su ogni tipo di tessuto, possibili i lavaggi di piumoni e di due singoli fino a 18 kg con possibilità di risparmio fino alla metà. Abbigliamento, Trapunte, Coperte e Piumoni, Lana Merinos, Tappeti, Tende, Lenzuola, Abbigliamento sportivo, Abiti da lavoro in genere, Tovaglie ristoranti, Asciugamani ecc.Ulteriore servizio innovativo offerto dalla lavanderia Bioblò di Atripalda èdi cosa si tratta? Il lavaggio in maniera professionale, igienizzante e antibatterica di tutti gli accessori più comuni utilizzati dagli animali. Il classico lavaggio in casa infatti, non consente una perfetta pulitura di tutto quanto possa riguardare i nostri amici a 4 zampe, e per chi ha bambini piccoli potrebbe essere sinonimo di allergie. Bioblò offre una lavatrice ed un asciugatrice, dedicata solo al mondo animale: indumenti, collari, coperte e cucce, sotto-sella per centri ippici, insomma tutto quanto legato al mondo animale sarò possibile igienizzarlo. Unico ad Atripalda e in provincia. La Lavanderia Bioblò offre alla clientela una accogliente saletta, dove poter attendere comodamente la conclusione dei propri lavaggi, in alternativa è possibile attendere l'operazione recandosi nei tanti negozi presenti lungo la strada.Per il cambio stagione con una semplice card di 3 euro valida sempre, è possibile lavare i propri piumoni o trapunte con un offerta lancio pari a 11,60 piuttosto che 12,40 euro, con una ulteriore aggiunta di 2,50 euro sarà possibile lasciare i capi sottovuoto compreso di busta. Un servizio green che risponde alle esigenze di tutta la famiglia compresi i nostri amici a 4 zampe. [gallery link="file" td_select_gallery_slide="slide" ids="2838,2845,2843,2841,2839,2837,2840,2842,2846,2844"]