Benevento-Avellino, arbitra Abisso, due derby sono meglio che uno

di Redazione 28/04/2017

Nel Sannio e in Irpinia si respira già aria di derby, che promette emozioni forti in un clima infuocato. Attendendo lunedì 1 maggio, quando le due squadre campane, alle, 12:30, al "Vigorito" di Benevento si sfideranno all'ultimo pallone, conosciamo la designazione arbitrale. Rosario Abisso della Sezione di Palermo sarà il Direttore di gara di Benevento-Avellino. L'imprenditore siciliano ci ha preso gusto nel passare le feste ad arbitrare i biancoverdi impegnati con i derby. Abisso e i lupi si rincontreranno la settimana prossima, nel giorno della Festa dei Lavoratori in Terra Sannita, dopo essersi lasciati la Vigilia di Natale scorsa, quando fu impegnato a dirigere l'altro derby campano, tra Avellino e Salernitana. Avellino-Salernitana terminò con il risultato di 3-1, in favore dei padroni di casa, (Jidayi, Ardemagni, Busellato, Verde, Donnarumma su rigore). Per i ragazzi di mister Novellino dunque cambia l'avversario, cambia la location, ma non un Abisso, che speriamo ci porti fortuna anche nel match delicatissimo contro gli uomini di Baroni. Prima di scoprire da chi il Signor Abisso sarà coadiuvato, ricordiamo i suoi precedenti con l' U.S. Avellino: 22 ottobre 2016, Novara-Avellino 1-0 (Viola); 27 dicembre 2015, Cesena-Avellino 1-2 (Djuric, Bastien, Castaldo). Rosario Abisso a Benevento sarà coadiuvato dai Sigg. Bindoni di Venezia e Zappatore di Taranto; quarto uomo è il Signor Proietti di Terni.