Bari decimato contro l'Avellino, Novellino perde Paghera

di Redazione 13/12/2016

In attesa di Bari-Avellino, sono state emanate le sentenze del Giudice Sportivo relative alla 17^ giornata di Serie B. Ammenda di euro 3,000 all'Avellino: per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro irriguardoso nei confronti dell'Arbitro e lanciato nel recinto di giuoco, in direzione degli Ufficiali di gara, una bottiglietta in plastica. Questi i provvedimenti per i calciatori: Tre turni per Gasparetto (Spal). Un turno di squalifica a: Coppolaro (Latina), Lollo (Carpi), Palumbo (Ternana), Rocca (Latina), Valiani (Bari), Altobelli (Pro Vercelli), Bellomo (Vicenza), Cassani, Di Cesare (Bari), Gatto (Ascoli), Martinelli (Brescia), Mignanelli (Ascoli), Mora (Spal), Pellizzer (Entella), Soddimo (Frosinone), Tuia (Salernitana). Bari decimato contro l'Avellino: Colantuono in emergenza Il prossimo avversario dei biancoverdi, il Bari, sarà in stato di emergenza per quanto riguarda infortuni e squalifiche. Rischia di mancare anche Moras, mentre ieri non si è allenato De Luca, alle prese con la febbre. Aumentano i giovani aggregati alla prima squadra di Stefano Colantuono per le sedute di allentamento. L'ex tecnico dell'Atalanta avrà una bella gatta da pelare per cercare di assemblare l'undici titolare. Ripresa degli allenamenti per l'Avellino, Paghera out 3 settimane Intanto la squadra biancoverde ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio al Partenio. In vista della sfida contro il Bari in programma sabato al San Nicola, non si è allenato Gonzalez, che ha accusato un affaticamento muscolare contro il Benevento. Fuori anche Migliorini, Paghera e Donkor (contusione al ginocchio sinistro rimediata venerdì scorso, si sottoporrà mercoledì a esami strumentali). L'ex Lanciano resterà fuori almeno tre settimane: gli esami strumentali, a cui si è sottoposto in giornata il centrocampista biancoverde, hanno evidenziato uno stiramento di primo grado all'adduttore. Paghera tornerà a disposizione di Novellino, probabilmente, dopo la sosta, per la prima giornata del girone di ritorno, contro il Brescia. Il trainer biancoverde invece conta di recuperare Soumaré, dopo la lombalgia che lo ha costretto al forfait nelle ultime settimane.