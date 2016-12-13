Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Eventi in Irpinia, da Natale a Capodanno

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Eventi in Irpinia, da Natale a Capodanno
Eventi in Irpinia 4 dicembre-6 gennaio - Atripalda, V Edizione di Presepi in mostra 10-11 dicembre - Caposele, V edizione Mercatino di Natale e accensione dell'albero 12-23 dicembre - Lioni, La Villa di Babbo Natale 26 dicembre-6 gennaio - Forino, XXX edizione del Presepe Vivente di Forino 31 dicembre Capodanno in Piazza a Montoro, frazione Torchiati e alla frazione Banzano
Buone FESTE
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bari decimato contro l'Avellino, Novellino perde Paghera

Articolo Successivo

Cervinara, fermata una 23enne dedita allo spaccio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

16/09/2025

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

11/09/2025

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

27/11/2023