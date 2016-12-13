Eventi in Irpinia, da Natale a Capodanno
di Redazione
13/12/2016
Eventi in Irpinia 4 dicembre-6 gennaio - Atripalda, V Edizione di Presepi in mostra 10-11 dicembre - Caposele, V edizione Mercatino di Natale e accensione dell'albero 12-23 dicembre - Lioni, La Villa di Babbo Natale 26 dicembre-6 gennaio - Forino, XXX edizione del Presepe Vivente di Forino 31 dicembre Capodanno in Piazza a Montoro, frazione Torchiati e alla frazione Banzano
|Buone FESTE
Articolo Precedente
Bari decimato contro l'Avellino, Novellino perde Paghera
Articolo Successivo
Cervinara, fermata una 23enne dedita allo spaccio