Avellino-Vicenza, i convocati: Novellino perde un titolare

di Redazione 24/02/2017

Al termine dell'ultimo allenamento, Walter Novellino ha convocato 21 calciatori. Oltre agli indisponibili Asmah e Gavazzi che stanno svolgendo il ciclo personale di terapie. Oltre loro, Walter Novellino ha perso Belloni per una sindrome influenzale. Fuori anche Iuliano per scelta tecnica. Questo l'elenco completo dei convocati: PORTIERI: Radunovic, Lezzerini. DIFENSORI: Gonzalez, Jidayi, Djimsiti, Laverone, Perrotta, Solerio, Migliorini. CENTROCAMPISTA: D'Angelo, Omeonga, Moretti, Lasik, Paghera. ATTACCANTI: Castaldo, Ardemagni, Verde, Eusepi, Bidaoui, Soumarè, Camarà. Walter Novellino presenta così la gara: "La nostra montagna da scalare è quella della salvezza. Conosco questa categoria, ci sono momenti in cui è giusto esaltarsi, ma anche guardarsi dietro e capire cosa si è passato. Domani affrontiamo una squadra pericolosa. Dobbiamo giocare nel modo migliore, con la nostra solita umiltà. Bisognerà saper aspettare e giocare con molta intelligenza. A gennaio si sono rafforzati con ottimi acquisti, noi siamo in salute ma dobbiamo fare una partita perfetta. Non mi sento appagato ed arrivato nell'Avellino. Cercherò di dare sempre di più. Per la salvezza servirà fare un ulteriore sforzo. Purtroppo Belloni ha l'influenza e non è convocato. Castaldo può dare una grossa mano a gara in corso. Gigi sta bene fisicamente e ha voglia di entrare. Ardemagni è un grande giocatore, fa gruppo anche se forse fuori dal campo sta un tantino esagerando (ride). E' giovane e va bene così. In campo offre profondità, vede la porta, sta molto bene fisicamente. Lui si esprime sempre al massimo. Anche Djimsiti è un giocatore di grande qualità. Come Paghera ed anche Omeonga, che ha grandi doti. E' bello per me avere tante pedine da scegliere". Allenamento di rifinitura anche per il Vicenza. Il tecnico Pierpaolo Bisoli, ha convocato 18 calciatori per la partita del campionato Serie B ConTe.it con l’Avellino. Non partiranno per la trasferta del Partenio i portieri Vigorito e Costa, i difensori D’Elia, Barbosa, Zaccardo e Zivkov, l’ex mediano del Perugia Rizzo, Siega e Fabinho e gli attaccanti Cernigoi, Ebagua e Orlando. PORTIERI: Benussi, Dani, Pavan. DIFENSORI: Adejo, Bianchi, Bogdan, Doumbia, Esposito, Pucino. CENTROCAMPISTI: Bellomo, Gucher, Perfection, Rizzo, Urso. ATTACCANTI: Cuppone, De Luca, Giacomelli, Vita.