Avellino-Verona, i convocati: Novellino ritrova Castaldo, Pecchia perde un attaccante

10/02/2017

Al termine della rifinitura di questa mattina, Walter Novellino ha convocato 20 calciatori per la sfida di domani al Partenio Lombardi contro il Verona. Esclusi dalla lista dei convocati il difensore Gonzalez, squalificato, gli infortunati Asmah, Gavazzi e Migliorini oltre al terzo portiere Iuliano. Questo l'elenco completo dei convocati: PORTIERI: Radunovic, Lezzerini. DIFENSORI: Perrotta, Laverone, Djimsiti, Jidayi, Solerio. CENTROCAMPISTI: D'Angelo, Moretti, Lasik, Paghera, Omeonga, Belloni. ATTACCANTI: Ardemagni, Camarà, Soumarè, Castaldo, Verde, Eusepi. Il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia recupera Souprayen, ma perde Ganz: oltre lui, salteranno la trasferta di Avellino gli infortunati Cherubin e Valoti oltre Pazzini, che dovrà scontare un turno di squalifica. Sono stati convocato 21 calciatori per la sfida contro i biancoverdi di domani. Questo l'elenco pubblicato dal sito del club veneto: PORTIERI: Coppola, Ferrari L., Nicolas DIFENSORI: Bianchetti, Boldor, Caracciolo, Ferrari A., Pisano, Souprayen CENTROCAMPISTI: Bessa, Fossati, Romulo, Zaccagni, Zuculini B., Zuculini F. ATTACCANTI: Cappelluzzo, Fares, Gomez, Luppi, Siligardi, Troianiello. Previsti almeno duecento supporter scaligeri che cercheranno di spingere il Verona ad ottenere il massimo risultato in terra irpina. Sarà un match vero anche sugli spalti. Queste le probabili formazioni della gara: AVELLINO (4-4-2): Radunovic; Laverone, Jidayi, Djimsiti, Perrotta; Lasik, D’Angelo, Paghera, Belloni; Verde, Ardemagni. All.: Novellino. VERONA (4-3-3): Nicolas; Pisano, Caracciolo, Bianchetti, Souprayen; B.Zuculini, Fossati; Romulo, Bessa, Luppi; J.Gomez. All.: Pecchia.
