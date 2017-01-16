Home Dai Comuni Avellino, scuole schiuse anche domani. Foti: studenti a casa in via precauzionale

Avellino, scuole schiuse anche domani. Foti: studenti a casa in via precauzionale

di Redazione 16/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Emergenza Neve - Considerato il permanere di un abbondante strato di neve lungo le strade e su tutto il territorio del Comune. Considerato inoltre il freddo gelido di queste ore e quello previsto per le prossime che non consentono di garantire la sicurezza e la percorribilità delle vie di accesso alle sedi scolastiche, nonchè la confortevole presenza degli alunni nelle classi. Il sindaco Paolo Foti ha deciso di estendere la chiusura di tutti i plessi scolastici per l'intera giornata di martedì 17 gennaio 2017. Secondo gli esperti meteo ci saranno nuove precipitazioni, l'intensità non è ancora chiara. Fortunatamente il ciclone artico ha incontrato l'opposizione di una corrente di alta pressione proveniente dall'Africa che nelle ultime ore ha trasformato la neve in pioggia. Tuttavia nelle prossime ore è previsto un fronte gelido ancora più intenso.