Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino, scuole schiuse anche domani. Foti: studenti a casa in via precauzionale

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino, scuole schiuse anche domani. Foti: studenti a casa in via precauzionale
Emergenza Neve -  Considerato il permanere di un abbondante strato di neve lungo le strade e su tutto il territorio del Comune. Considerato inoltre il freddo gelido di queste ore e quello previsto per le prossime che non consentono di garantire la sicurezza e la percorribilità delle vie di accesso alle sedi scolastiche, nonchè la confortevole presenza degli alunni nelle classi. Il sindaco Paolo Foti ha deciso di estendere la chiusura di tutti i plessi scolastici per l'intera giornata di martedì 17 gennaio 2017. Secondo gli esperti meteo ci saranno nuove precipitazioni, l'intensità non è ancora chiara. Fortunatamente il ciclone artico ha incontrato l'opposizione di una corrente di alta pressione proveniente dall'Africa che nelle ultime ore ha trasformato la neve in pioggia. Tuttavia nelle prossime ore è previsto un fronte gelido ancora più intenso.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dramma ad Avellino, 65enne trovato morto nella sua abitazione

Articolo Successivo

"Lupi per Sempre", presentata a Montoro l'antologia di Felice D'Aliasi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018