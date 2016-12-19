Home Primo Piano Avellino, scoperta la banda dei bolli falsi

di Redazione 19/12/2016

E’ in corso tra le province di Napoli , Caserta, Benevento e Avellino un’operazione dei Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria contro un’organizzazione responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione, introduzione sul territorio dello Stato, detenzione e messa in circolazione di bolli falsi e truffa ai danni dello Stato. Eseguiti su disposizione della Procura di Napoli 12 provvedimenti cautelari e numerose perquisizioni nei confronti di agenzie di pratiche auto, tabaccherie e officine. Marche contraffatte depositate presso il T.A.R. di Napoli , il Pubblico Registro Automobilistico e la Motorizzazione di Napoli e Caserta. Il danno erariale e’ in corso di quantificazione. I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che si terra’ presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli (Piazza Carita’) alle ore 12:00.