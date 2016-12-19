Home Attualità Il meglio della comicità napoletana questa sera al "Samantha della Porta"

Il meglio della comicità napoletana questa sera al "Samantha della Porta"

di Redazione 19/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

#Irpinianotizie - Sul palco tanti comici ed un ospite di eccezione. Questa sera, lunedì 19 dicembre, si ride al “Samantha della Porta” di Avellino. Nell’ambito della rassegna “Avellino ex Post – la tradizione del futuro”, in scena al centro sociale di via Morelli e Silvati “Komikamente, comici da legare…”. Appuntamento a partire dalle 20.30 con una sit-com che si trasforma in show comico, lo spettacolo firmato da Michele Caputo, attore ed autore comico partenopeo che, per molto tempo, ha formato il duo comico Antonio e Michele, generando tanti personaggi che hanno divertito il pubblico in tutta Italia. Nel cast fisso che sarà in scena anche questa sera ad Avellino, due navigati cabarettisti napoletani come Alan De Luca e Nando Varriale. Con loro anche Vincenzo De Lucia, Valerio Angione, Ciro Coppola, Luca Frescofiore. L’appuntamento di questa sera segue una bella mattinata che si è tenuta all’Istituto Agrario di via Tuoro Cappuccini, dove si sono “incontrate” due eccellenze irpine: il Fiano dell’istituto Agrario, vincitore di numerosi premi in Italia, ed i ragazzi del Conservatorio Domenico Cimarosa, protagonisti di una applauditissima rassegna di musica jazz. #eventi.