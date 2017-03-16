Avellino, prevista per oggi la visita del presidente del consiglio Gentiloni
di Redazione
16/03/2017
Atteso per questa mattina in visita ad Avellino, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il Premier arriverà nel capoluogo a pochi giorni dalla firma della convenzione con Palazzo di Città che dà il via all’erogazione dei 18 milioni di euro del Bando Periferie. Gentiloni dovrebbe visionare insieme alla Giunta comunale i progetti di riqualificazione di parte delle periferie cittadine; poi dovrebbe fare tappa a Rione Parco, uno dei quartieri interessati dal finanziamento; terzo momento al Centro per l’Impiego di via Pescatori. Il programma tuttavia è ancora in fase di definizione.
