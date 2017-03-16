Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino, prevista per oggi la visita del presidente del consiglio Gentiloni

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino, prevista per oggi la visita del presidente del consiglio Gentiloni
Atteso per questa mattina in visita ad Avellino, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il Premier arriverà nel capoluogo a pochi giorni dalla firma della convenzione con Palazzo di Città che dà il via all’erogazione dei 18 milioni di euro del Bando Periferie. Gentiloni dovrebbe visionare insieme alla Giunta comunale i progetti di riqualificazione di parte delle periferie cittadine; poi dovrebbe fare tappa a Rione Parco, uno dei quartieri interessati dal finanziamento; terzo momento al Centro per l’Impiego di via Pescatori. Il programma tuttavia è ancora in fase di definizione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Movimento Democratici e Progressisti si presenta ad Avellino con Bersani

Articolo Successivo

Avellino, Djimsiti: "Non basta reagire, bisogna vincere e svoltare"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Natale e cibo: come mantenersi in forma durante le feste

Natale e cibo: come mantenersi in forma durante le feste

13/12/2018

Bambini e febbre: quando bisogna chiamare il medico?

Bambini e febbre: quando bisogna chiamare il medico?

02/11/2018

Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

02/11/2018