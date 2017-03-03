Home Avellino Calcio Avellino-Perugia, Novellino presenta la gara: "Penso solo al campo"

Avellino-Perugia, Novellino presenta la gara: "Penso solo al campo"

di Redazione 03/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Conferenza Stampa pre Avellino-Perugia per Walter Novellino. Il tecnico dell’Avellino ha parlato così della sfida di domani al Partenio Lombardi: "Onestamente eravamo tutti amareggiati dopo il pareggio, avevamo la vittoria in mano. Affrontiamo una squadra che sta bene e gioca bene, che punto a traguardi importanti. Anche noi stiamo bene, non sono ipocrita: raggiungiamo al più presto la salvezza poi si vedrà. Il Perugia è una squadra importante, ma siamo importanti anche noi. Siamo consapevoli del nostro lavoro e con umiltà affronteremo anche questa gara. Il mio passato (è stato un calciatore del Perugia, ndr) non conta, conta il presente." Capitolo calcioscommesse: "Penso solamente al campo, ad ottenere il massimo, con ottimismo, con voglia. Il mio presente si chiama Avellino-Perugia. Abbiamo sofferto nel finale di gara contro la Pro, dopo una gara giocata in casa con un campo impraticabile. Sotto l'aspetto fisico e nervoso qualcosa abbiamo pagato. D'Angelo ha qualche problema e valuteremo. Belloni mi piace per la qualità e perchè sa interpretare le due fasi e sicuramente farà parte della gara. Stiamo facendo bene, l'Avellino ha delle qualità, ha pagato un inizio non brillante, ma lavorando stiamo rendendo al massimo. Io sono per la continuità, dunque Castaldo potrebbe entrare a gara in corso." Per la sfida di domani (ore 15) contro il Perugia, il tecnico Novellino ha convocato 21 calciatori, fatta eccezione per Bidaoui, Asmah, Gavazzi e Iuliano. Questi la lista dei 21 convocati: Portieri: Lezzerini, Radunovic. Difensori: Djimsiti, Gonzalez, Jidayi, Migliorini, Perrotta, Solerio. Centrocampisti: Belloni, D’Angelo, Lasik, Laverone, Moretti, Omeonga, Paghera. Attaccanti: Ardemagni, Castaldo, Camarà, Eusepi, Soumarè, Verde.