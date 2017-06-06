Home Avellino Calcio Avellino, Novellino ha firmato: biennale per lui

di Redazione 06/06/2017

Pochi minuti fa Walter Alfredo Novellino ha siglato ufficialmente il biennale che lo legherà all'Avellino. Il tecnico, nato a Montemarano (Av) il 4 giugno 1953 e che – tra le altre – ha allenato negli anni passati Napoli, Sampdoria, Torino, Modena e Palermo, sarà, dunque, l'allenatore degli irpini per le prossime due stagioni. Probabile anche la riconferma del suo staff: Eduardo Imbimbo (vice allenatore), Antonio Nardi (preparatore atletico), Carmine Amato (preparatore dei portieri) e Simone Tomassoli (collaboratore tecnico). Dunque è arrivata la buona notizia che i tifosi aspettavano da tempo. I supporters irpini hanno dovuto pazientare una settiamana in più, ma alla fine hanno "ottenuto" ciò che volevano. In attesa della complessa, ma ancora non chiusa in entrambi i sensi, trattativa per il passaggio societario. Il tecnico, vero e proprio artefice del miracolo salvezza, è già al lavoro per definire la sede del ritiro precampionato (probabile Norcia). Subito dopo si aprirà la campagna acquisti. Nelle prossime ore è atteso il comunicato della società (al massimo domani) con l'annuncio ufficiale e già dovrebbe esserci la conferenza stampa di annuncio dell'accordo rinnovato.