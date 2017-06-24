Caricamento...

Avellino Calcio: il ritorno di Gubitosa con uno sponsor da 500mila euro

24/06/2017

Ufficializzato il nuovo sponsor dell'Avellino, la Sidigas S.p.A. dell'ingegnere Gianandrea De Cesare, avanza sempre più l'ipotesi di un ritorno di forze che andrebbero ad arricchire ulteriormente le casse biancoverdi. Insistente è infatti la voce che circola da qualche ora e che vorrebbe un imminente ritorno dell'ex socio Michele Gubitosa, pronto a contribuire alla causa biancoverde. L'imprenditore di Montemiletto dopo aver ceduto il suo 20% a titolo gratuito al presidente Taccone darebbe il suo contributo in qualità di sponsor. Michele Gubitosa con la sua HS, azienda leader nel settore dell'informatica, porterebbe ulteriori "energie" all'U.S. Avellino: poco più di mezzo milione di euro. La decisione dell'imprenditore irpino, di voler continuare a dimostrare il suo attaccamento verso la squadra biancoverde, in modo concreto, è avvenuta dopo un riavvicinamento dello stesso imprenditore con il presidente dell'Avellino. Walter Taccone dopo il corposo contributo di De Cesare, accetterebbe volentieri l'appoggio economico dell'ex socio per portare sempre più in alto l'Avellino. Risolte le piccole incomprensioni con Gubitosa, il presidente Taccone la settimana prossima, molto probabilmente avrà la risposta dell Onorevole D'Agostino in merito alla mancata acquisizione dell'U. S. Avellino.
