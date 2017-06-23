Montoro, aggressione operaio Alto Calore: Denunciato presunto colpevole
23/06/2017
Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano a seguito di consistente attività investigativa, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino del posto ritenuto responsabile dei reati di lesioni ed interruzione di un pubblico servizio.L’indagine sviluppata dai militari della Stazione di Montoro Sud, permetteva di identificare il presunto autore dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso in Montoro ai danni di un dipendente della società dell’Alto Calore mentre era intento a svolgere le proprie mansioni.Identificato e condotto in Caserma, alla luce degli elementi raccolti per l’uomo è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.
