Avellino Calcio | Campagna abbonamenti 2017-2018: Un anno allo stadio per sostenere la squadra.
di Redazione
07/06/2017
Il Presidente Walter Taccone ha presentato stamattina la campagna abbonamenti valida per la prossima Stagione calcistica 2017-2018, presso la sala Stampa del "Partenio-Lombardi". Fare l'abbonamento è un concreto aiuto che il tifoso può dare per sostenere i colori che ama. Sostegno che inizia già da oggi, recandosi presso la biglietteria dello stadio per acquistare l'abbonamento. La campagna abbonamenti che dunque è già partita, verrà suddivisa in due momenti.
Qui di seguito le fasi e i prezzi dei vari settori.Prima fase: dal 7/6/2017 al 30/6/2017 Curva Sud Intero: 130 euro; Ridotto: 110 euro; Tribuna Terminio Intero: 200 euro; Ridotto: 160 euro; Tribuna Montevergine Laterale: 250 euro; Ridotto: 200 euro; Ridotto baby (nati dal 2007 al 2012): 100 euro; Tribuna centrale: 500 euro; Tribuna d'onore: 1000 euro; Seconda fase dal 1/7/2017 fino inizio Campionato Curva Sud Intero: 160 euro; Ridotto: 140 euro; Tribuna Terminio Intero: 230 euro; ridotto: 190 euro; Tribuna Montevergine Laterale: 280 euro; Ridotto: 230 euro; Ridotto baby: 100 euro; Tribuna centrale: 500 euro; Tribuna d'onore : 1000 euro Gli abbonamenti ridotti sono riservati: Alle donne; ai nati prima del 31/12/1952; ai ragazzi nati dall’ 1/1/2002 al 31/12/2006; Militari e forze dell’ordine in servizio (non in congedo). I bambini nati dall’ 1/1/2007 avranno accesso gratuito, eccetto nel settore Tribuna Montevergine. In questo settore, ai nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2012 sarà riservato un abbonamento a loro dedicato, denominato “ridotto Baby”. La società ha inoltre attivato una speciale promozione per le famiglie: A 3 abbonati dello stesso nucleo familiare saranno emesse tessere stagionali ridotte; A 4 abbonati dello stesso nucleo familiare saranno emesse 3 tessere stagionali ridotte più una gratis, se nello stesso settore delle altre tre. In caso di abbonamenti in settori differenti, il quarto gratuito sarà del settore meno costoso. Per aderire alla promozione è obbligatoria la presentazione del certificato di stato di famiglia emesso dal Comune di residenza. Per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessario essere titolari di Tessera del Tifoso o Supporter Card. Chi non è in possesso della Tessera del Tifoso/Supporter Card può farne richiesta, contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento. Per ogni informazione sui documenti necessari per la richiesta della Tessera del Tifoso/Supporter Card consultare l’apposita pagina del sito nella sezione “biglietteria” - “Tessera del tifoso” o al seguente link. L’abbonamento è valido per tutti gli incontri casalinghi dell’U.S. Avellino. Il novero, il calendario ed il numero delle squadre partecipanti al campionato, potranno eventualmente subire variazioni su disposizioni della Lega Serie B.L’abbonamento per la stagione sportiva 2017/2018 darà inoltre diritto all’ingresso per assistere al primo incontro casalingo che l’U.S. Avellino disputerà in Coppa Italia.
