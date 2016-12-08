Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avella e Mugnano. Tutto pronto per il Natale in piazza con "Mo vene Natale"

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avella e Mugnano. Tutto pronto per il Natale in piazza con
Mostra dei presepi  nell'antico Convento Franescano, presepe vivente nel quartiere San Pietro e  piccoli mercatini di oggettistica e punto ristoro con prodotti tipici, prevista anche l'animazione dei bambini che incontreranno babbo Natale, il tutto si svolgerà dall'8 al'11 dicembre nel centro storico di Avella e dal 16 al 18 dicembre a Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino. L'atmosfera natalizia travolge così la Valle del Clanio che mette in mostra tutte le sue bellezze architettoniche e archeologiche tra luci e sapori del Natale.La prima tappa ha interessato il centro storico di Quadrelle e ora si prosegue con le altre due cittadine, ad organizzare l'evento il Comitato Festa SS.Annunziata Quadrelle, Arte in Movimento la Pro Loco Enzo D'apolito in collaborazione con le Associazioni di Avella.  Davvero un momento di condivisione e festa a pochi giorni dal Natale. Chi vuole può visitare il patrimonio artistico e religioso che è custodito nell'antichissima valle che nasconde dei centri storici accoglienti e unici. Un evento culturale da non perdere. Per ulteriori informazioni www.avellarte.it 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mercatini di Natale, solidarietà al femminile all’Ipercoop di Avellino

Articolo Successivo

I vini irpini per Telethon a Castelfranci e Lapio: continua il tour benefico

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018