Avella e Mugnano. Tutto pronto per il Natale in piazza con "Mo vene Natale"

di Redazione 08/12/2016

Mostra dei presepi nell'antico Convento Franescano, presepe vivente nel quartiere San Pietro e piccoli mercatini di oggettistica e punto ristoro con prodotti tipici, prevista anche l'animazione dei bambini che incontreranno babbo Natale, il tutto si svolgerà dall'8 al'11 dicembre nel centro storico di Avella e dal 16 al 18 dicembre a Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino. L'atmosfera natalizia travolge così la Valle del Clanio che mette in mostra tutte le sue bellezze architettoniche e archeologiche tra luci e sapori del Natale.La prima tappa ha interessato il centro storico di Quadrelle e ora si prosegue con le altre due cittadine, ad organizzare l'evento il Comitato Festa SS.Annunziata Quadrelle, Arte in Movimento la Pro Loco Enzo D'apolito in collaborazione con le Associazioni di Avella. Davvero un momento di condivisione e festa a pochi giorni dal Natale. Chi vuole può visitare il patrimonio artistico e religioso che è custodito nell'antichissima valle che nasconde dei centri storici accoglienti e unici. Un evento culturale da non perdere. Per ulteriori informazioni www.avellarte.it