Mercatini di Natale, solidarietà al femminile all’Ipercoop di Avellino

di Redazione 08/12/2016

La solidarietà corre sempre più sull’asse Ipercoop-Casa Rifugio Antonella Russo di Ospedaletto. Solidarietà soprattutto al femminile, visto che l’iniziativa – giunta al secondo anno – dei Mercatini di Natale, ribattezzati “Mercatini della solidarietà”, vede scendere in campo le dipendenti dell’ipermercato al fianco delle donne che hanno subito violenza. I lavori artigianali delle dipendenti, infatti, saranno i protagonisti principali dei mercatini che si terranno nella struttura di via Pescatori nei giorni 9, 10 e 11 dicembre. I lavori saranno venduti e il ricavato sarà interamente devoluto al centro di accoglienza e casa rifugio “Antonella Russo”. L’iniziativa è organizzata dalla sezione soci Irpinia presieduta da Anna Maria Catena, in collaborazione con i dipendenti. Tre giorni in cui si respirerà aria di Natale nell’Ipercoop di Avellino: mercatini e non solo. Spazio, infatti, anche ai dipendenti travestiti da Babbo Natale e agli “zampognari”. L’inaugurazione è prevista alle 10.30 di venerdì 9 dicembre, con le canzoni di Natale a fare da sottofondo e tanta solidarietà. I mercatini saranno aperti in coincidenza con gli orari di apertura e chiusura dell’Ipercoop di Avellino.