Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Mercatini di Natale, solidarietà al femminile all’Ipercoop di Avellino

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Mercatini di Natale, solidarietà al femminile all’Ipercoop di Avellino
La solidarietà corre sempre più sull’asse Ipercoop-Casa Rifugio Antonella Russo di Ospedaletto. Solidarietà soprattutto al femminile, visto che l’iniziativa – giunta al secondo anno – dei Mercatini di Natale, ribattezzati “Mercatini della solidarietà”, vede scendere in campo le dipendenti dell’ipermercato al fianco delle donne che hanno subito violenza. I lavori artigianali delle dipendenti, infatti, saranno i protagonisti principali dei mercatini che si terranno nella struttura di via Pescatori nei giorni 9, 10 e 11 dicembre. I lavori saranno venduti e il ricavato sarà interamente devoluto al centro di accoglienza e casa rifugio “Antonella Russo”. L’iniziativa è organizzata dalla sezione soci Irpinia presieduta da Anna Maria Catena, in collaborazione con i dipendenti. Tre giorni in cui si respirerà aria di Natale nell’Ipercoop di Avellino: mercatini e non solo. Spazio, infatti, anche ai dipendenti travestiti da Babbo Natale e agli “zampognari”. L’inaugurazione è prevista alle 10.30 di venerdì 9 dicembre, con le canzoni di Natale a fare da sottofondo e tanta solidarietà. I mercatini saranno aperti in coincidenza con gli orari di apertura e chiusura dell’Ipercoop di Avellino.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Venticano, Operazione Capodanno sicuro, 500 chili di botti sequestrati

Articolo Successivo

Avella e Mugnano. Tutto pronto per il Natale in piazza con "Mo vene Natale"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

16/09/2025

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

11/09/2025

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

27/11/2023